Rosa Perrotta si è lamentata con la sua platea via social perché, nonostante la sua buona volontà, il figlio Ethan non mangerebbe praticamente nullo di ciò che gli viene offerto alla mensa scolastica. Con enorme stupore dei fan Rosa Perrotta ha poi elencato alcuni dei piatti presenti nel menù, che sembrano tutti estremamente insoliti e ricercati. La questione ovviamente non ha mancato di attirare critiche e commenti al suo indirizzo. “Neanche al mio matrimonio un menù simile”, ha scritto un utente tra i commenti alle stories di Rosa.

Rosa Perrotta: il menù del figlio Ethan

Falafel, cous cous di verdure, riso thai e moussaka di melenzane, sformato di miglio con crema di lenticchie rosse e molto altro: questi sono solo alcuni dei piatti mostrati da Rosa Perrotta e che sarebbero previsti dal menù dell’asilo frequentato da suo figlio Ethan anche se, a quanto pare, il bambino non sembrerebbe apprezzarli. A tal proposito la compagna di Pietro Tartaglione si è lamentata con i fan e ha anche anche fatto una confessione inedita svelando perché suo figlio sarebbe inappetente.

“Noi abbiamo commesso l’errore di farlo mangiare con YouTube e poi lo abbiamo imboccato, lui adesso fa difficoltà a mangiare da solo soprattutto la sera”, ha dichiarato nelle sue stories, attirandosi contro non poche critiche.

