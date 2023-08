Belen Rodriguez sta frequentando in gran segreto Elio Lorenzoni? Le ultime foto spuntate sui social sembrano confermarlo.

Da tempo si vocifera che Belen Rodriguez abbia deciso d’interrompere di nuovo il suo rapporto con il marito Stefano De Martino e, nelle ultime settimane, sono circolate numerose indiscrezioni in merito a un suo presunto legame con l’imprenditore Elio Lorenzoni.

Nonostante i due si siano sbrigati a precisare di essere soltanto amici, la showgirl è stata immortalata da sua madre (Veronica Cozzani) mentre faceva il bagno in una piscina in compagnia di sua figlia Luna Marì e dello stesso Lorenzoni. Si tratta dell’inizio per lei di una nuova storia d’amore?

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni in vacanza insieme

Nelle ultime ore sui social Veronica Cozzani ha postato uno scatto inequivocabile in cui si vede sua figlia Belen in vacanza con quello che molti credono essere il suo nuovo compagno, ossia l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. Dopo i gossip sulla presunta liaison i due avrebbero fatto sapere di essere soltanto amici ma sui social sono in tanti a credere che quella tra loro sia una storia d’amore top secret.

Da tempo si vocifera inoltre che Belen abbia messo definitivamente fine al suo rapporto con Stefano De Martino, il padre di suo figlio Santiago con cui, negli ultimi anni, è tornata insieme per due volte. Sulla questione emergeranno ulteriori dettagli? Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG