Diletta Leotta e Loris Karius sono al settimo cielo per la nascita della loro prima figlia, la piccola Aria.

Diletta Leotta e Loris Karius sono al settimo cielo per la nascita della loro bambina, Aria, e sui social non hanno mancato di condividere con i fan alcuni dei momenti speciali vissuti in questi primi giorni da neogenitori.

“Bimba di papà, benvenuta a casa”, ha scritto Karius postando uno scatto in cui lo si vede tenere l’ovetto contenente la sua piccola. Diletta Leotta nel frattempo ha condiviso le prime foto con Aria a casa e come colonna sonora delle immagini ha scelto il brano Gioia Infinita, dei Negrita.

Diletta Leotta e Loris Karius: i primi giorni con la figlia Aria

La piccola Aria Karius è nata il 16 agosto, stesso giorno del compleanno di sua madre Diletta Leotta. La conduttrice e Loris Karius sono al settimo cielo per la nascita della piccola Aria e sui social hanno condiviso le immagini dei primi momenti vissuti come neogenitori.

La coppia ha tenuto top secret il nome scelto per la bambina fino al giorno della sua nascita e sui social in tanti hanno fatto loro le congratulazioni per l’arrivo della piccola Aria.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG