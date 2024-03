Una durissima replica di Belen Rodriguez a chi l’ha criticata chiamando in causa anche suo figlio Santiago. La furia dell’argentina.

Sono giorni particolarmente vivaci per Belen Rodriguez che, a quanto pare, ha deciso di non farla passare liscia ad alcuni haters che sui social l’hanno criticata o le hanno dato dei “consigli” su come comportarsi, come donna e come mamma. L’argentina ha di recente replicato con forza ad un utente che ha chiamato in causa anche suo figlio Santiago.

Belen, risposta di fuoco ad un hater

Nelle ultime giornate, Belen ha condiviso sul proprio profilo Instagram diversi post e stories. Uno di questi contenuti vedeva come protagonista una fiamma e un lungo pensiero con sottofondo musicale. Diversi utenti hanno commentato il contenuto e non sono mancati alcuni pareri da parte degli haters.

In modo particolare, un utente ha “rimproverato” alla showgirl di essere andata in montagna senza suo figlio Santiago. “Complimenti per le bellissime parole copiate o supervisionate (da Bruno) la fiamma che arde sta a indicare la passione per la vita o per il genere maschile? Peccato tu non abbia portato Santi in montagna, si sarebbe divertito anche perché c’erano tanti ragazzini come lui”.

Parole decisamente severe, anche considerando quella che è stata poi la replica della Rodriguez con tanto di valida motivazione per la sua scelta: “Prima di tutto non sono fidanzata con nessuno. Secondo, Santi aveva scuola e non posso farlo mancare. Terzo fatti i ca**i tuoi che campi 100 anni“.

Insomma, la donna ha deciso di non far passare la critica come madre e ha replicato a tono.

Di seguito anche il post Instagram sotto al quale l’argentina ha sbottato contro gli haters:

L’argentina single oppure no?

In precedenza, sempre sotto allo stesso post Instagram, l’argentina aveva deciso di replicare a chi parlava del suo presunto nuovo fidanzato, Bruno Cerella.

A chi le aveva chiesto se fosse fidanzata, la bellissima Belen aveva replicato: “Io sono single, il resto sono solo dicerie”. Una presa di posizione molto forte che, però, non siamo sicuri basterà a mettere a tacere le voci d’amore sul suo conto…

