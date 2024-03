Ansia per le condizioni di salute di Gianluca Grignani che sarebbe stato ricoverato a seguito di un malore avuto in un locale.

Spavento per Gianluca Grignani. Il noto cantante, infatti, sarebbe stato vittima di un malore improvviso in un locale che lo ha costretto al ricovero in ospedale. A renderlo noto il quotidiano Libertà, citato da svariati media come Leggo e TgCom24.

Malore per Gianluca Grignani: come sta

Momenti di paura per Gianluca Grignani che è stato colto da un malore mentre si esibiva in un locale in provincia di Piacenza. I fatti sarebbero avvenuti nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 marzo.

A renderlo noto è stato il quotidiano Libertà citato da diversi media italiani come Leggo, TgCom24 e Il Messaggero.

Da quanto si apprende, pare che l’artista abbia avuto un malore improvviso anche se non ci sono dettagli sull’entità del problema di salute.

A seguito dell’accaduto, il cantante sarebbe stato subito soccorso dal personale medico e trasportato all’ospedale Guglielmo Da Saliceto da un equipaggio della Croce Rossa.

Per fortuna, a quanto pare, le condizioni dell’uomo non erano gravi dato che, dopo una notte trascorsa sotto osservazione, sarebbe stato dimesso nelle prime ore della giornata.

A confermare che la situazione sarebbe tornata ad essere regolare anche le stories Instagram del cantante dove viene pubblicizzato il calendario dei suoi prossimi concerti.

I prossimi concerti dell’artista

Grignani, al netto del problema di salute avuto, si prepara per il suo tour con il quale avrà modo di ripercorrere la sua carriera. Dal mese di marzo, infatti, l’artista tornerà protagonista sul palco con i suoi brani di maggiore successo. La scaletta vedrà la bellissima “Destinazione Paradiso” ma anche “La mia storia tra le dita”, “La fabbrica di plastica” e “Quando ti manca il fiato”, brano presentato a Sanremo 2023.

