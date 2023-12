Karina Cascella si è espressa sulle due controverse interviste rilasciate da Belen Rodriguez e Ilary Blasi sulla fine dei loro matrimoni.

Ilary Blasi e Belen Rodriguez hanno raccontato (rispettivamente a Verissimo e a Domenica In) i retroscena in merito alla fine dei loro due matrimonio. A quanto pare le confessioni fatte dalle due showgirl hanno fatto storcere il naso a Karina Cascella, che via social ha affermato:

“Cercare di capire fino a che punto le persone sono disposte a spingersi per soldi e per la luce dei riflettori. Il mio pensiero non cambia, anzi. Penso che sia aberrante la scelta di mettere in piazza tutto di se stessi, anche dettagli così intimi, quando di mezzo ci sono dei figli. Per me è assurdo tutto ciò, è immorale”.

Karina Cascella contro Ilary Blasi e Belen Rodriguez

Attraverso i social Karina Cascella si è scagliata contro Ilary Blasi e Belen Rodriguez che, nelle scorse ore, hanno confessato in diretta tv i retroscena relativi ai tradimenti da loro subiti da parte dei padri dei loro figli (Stefano De Martino e Francesco Totti). “Stesso discorso per Belen. Poteva evitare. Nessuno ti costringe a rivelare dettagli così intimi di un rapporto. O meglio, se non ci fossero i figli di mezzo, sarebbe diverso. Ma voi pensate quando il loro bambino andrà a scuola, come si sentirà quando tutti lo additeranno o gli dirano qualcosa sul papà. Vi sembra giusto? A me no”, ha precisato Karina. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?

Al momento non è dato sapere se Belen e Ilary Blasi replicheranno alle critiche, e Karina Cascella ha replicato alle critiche nei suoi confronti affermando: “Ragazzi è inutile che mi scriviate messaggi dove mi accusate di non essere dalle parte delle donne, perché non è per niente così. lo sono dalla parte delle donne, ma non a prescindere da tutto… (…) Queste persone dovrebbero cominciare davvero a pensare che i loro figli, hanno una vita sociale, degli amici, la scuola, e che non hanno scelto di vivere sotto i riflettori. Questo già di per se è complicato, pensate quando i genitori si scannano pubblicamente. Va bene tutto, ma mettessero un freno, perché sono davvero tanto ma tanto tristi da vedere e ascoltare. Questo il mio pensiero”.

