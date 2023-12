Heather Parisi ha deciso di smentire e chiarire il suo punto di vista in merito a una recente accusa da lei scagliata contro Amici.

In una delle sue ultime interviste a Il Fatto Quotidiano, Heather Parisi ha lasciato intendere che ad Amici esistesse un “copione” per lei e gli altri volti presenti all’interno del programma. Dopo che Mediaset ha minacciato d’intraprendere le vie di legali per quanto da lei affermato, la showgirl ha aggiustato il tiro specificando a Il Fatto:

“Nel corso dell’intervista ho detto che stavo in mezzo ai giovani, ma non ero in grado capirne il linguaggio né di seguirne le istanze, e ho finito per sentirmi come un pesce fuor d’acqua. Chiunque abbia dimestichezza con il mondo dello spettacolo, può capire che è sufficiente questo a farti andare “fuori copione” anche quando un copione non esiste. E infatti, io non ho mai ricevuto nessuna indicazione autorale volta a minare la genuinità della trasmissione”.

Heather Parisi: il dietrofront su Amici

Heather Parisi ha aggiustato il tiro dopo quanto affermato nei mesi scorsi su Amici di Maria De Filippi, quando a Il Fatto Quotidiano aveva detto: “Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione, invece sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa. Lì ero fuori contesto. Non ero in grado di seguire il copione… se vuole capire capisce”.

In seguito alla vicenda, Mediaset aveva fatto sapere che la vicenda avrebbe avuto un seguito nelle sedi opportune, ma oggi la showgirl ha precisato (sempre attraverso Il Fatto): “La mia ammirazione e la mia stima nei confronti di Maria De Filippi, del suo programma e di tutto lo staff di lavoro, che è sempre stato con me professionale, disponibile e collaborativo, non sono mai state da me messe in dubbio”. Alla vicenda seguiranno altri sviluppi? Nei giorni scorsi sulla questione si era espressa anche la conduttrice Simona Ventura.

