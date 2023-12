Novità nella Casa del Grande Fratello dove Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese sono stati protagonisti di un momento particolare.

Ascia di guerra abbandonata tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese al Grande Fratello? Sembra proprio di sì a giudicare dalle recenti dinamiche che molto telespettatori hanno notato nelle ultime ore. Tra i due concorrenti, infatti, è andato in scena un gesto inaspettato dopo le polemiche degli ultimi giorni con tanto di ammonimento della produzione nei confronti dell’uomo.

Beatrice Luzzi, il gesto a sorpresa verso Varrese

Nelle ultime ore, i telespettatori del Grande Fratello hanno potuto vedere alcuni momenti di tensione nella Casa tra Beatrice e Massimiliano. In modo particolare l’uomo ha tenuto atteggiamenti anticipatici e violenti, verbalmente, verso la donna. Una questione per la quale è stato rimproverato.

Tra i due, però, adesso le cose sembrano andare decisamente meglio. Infatti, i fan del reality hanno assistito ad una sorta di pace tra i due. la Luzzi e Varrese sono stati protagonisti di un siparietto dove la donna ha compiuto un gesto emblematico verso l’uomo.

I due attori si sono seduti vicini per completare un compito assegnato loro dal GF. Di fatto una prova nella quale i concorrenti dovevano scrivere un qualcosa dal significato profondo.

Proprio questo compito è stato portato avanti da entrambi e, a quanto pare, ha portato in loro sentimenti positivi e di pace. La conferma è arrivata dalla donna che, al netto di quanto accaduto nei giorni precedenti, ha sepolto l’ascia di guerra dando un bacio sulla guancia al coinquilino.

Un passo in avanti nel loro rapporto che era stato anticipato anche da alcune parole della donna nel corso dell’ultima diretta: “Ci tengo tantissimo ad andare d’accordo con Massimiliano. Lui è molto altalenante nei miei confronti: mi ferisce, mi scuote. Io non rispondo ma poi sto male per una giornata intera. Quando andiamo d’accordo, però, sono felice”.

E ora, questo gesto della Luzzi conferma che tra i due le cose si sono decisamente sistemate per il meglio…

Di seguito anche un post su X di un utente che ha notato il riavvicinamento tra i due concorrenti:

