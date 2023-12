Scontro a Uomini e Donne tra Tina Cipollari e un cavaliere del programma. L’opinionista non ha retto ed è andata su tutte le furie.

Alle volte anche gli opinionisti di Uomini e Donne vengono giudicati, e non solo il contrario. Quando succede, però, la reazione è spesso spropositata, specie quando si tratta di Tina Cipollari. Più o meno questo quanto accaduto nella puntata del programma andata in onda questo pomeriggio su Canale 5. Protagonista, come detto, il famoso volto tv e un cavaliere del trono over, Federico.

Tina Cipollari su tutte le furie a Uomini e Donne

Nel corso delle ultime puntata di Uomini e Donne, ad attirare le attenzioni del pubblico e degli opinionisti è stato il nuovo arrivato nel parterre dei cavalieri, Federico. Si tratta di un uomo che è arrivato dalla Sardegna per corteggiare Barbara con cui, però, dopo un’uscita non è scattato il giusto feeling.

Proprio per questo all’uomo è stato chiesto se volesse restare in studio e, al netto dell’interessamento per lui da parte della dama Aurora, Federico ha scelto di restare.

Proprio questa situazione ha animato la Cipollari che ha chiesto delle spiegazioni al cavaliere che, va detto, non è stato in grado di rispondere in modo chiarissimo.

Tra i passaggi delle sue parole, però, anche un termine rivolto proprio all’opinionista, definita “facilona”.

Tina, dopo aver compreso cosa avesse detto il cavaliere, si è decisamente scaldata andando su tutte le furie. “Cosa ha detto? Senti tu… facilona lo dici a qualche altra persona”.

Alzandosi l’opinionista ha dato “spettacolo” facendo sorridere anche Maria nonostante fosse evidentemente arrabbiata e offesa. Solo sul finale della discussione ha replicato dando, allo stesso modo, del “facilone” al cavaliere. Vedremo se nelle prossime puntate i due si pungeranno ancora…

Di seguito anche un post su X di un utente che ha assistito alla scena andata in onda nel pomeriggio di Canale 5:

