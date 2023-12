Diventata da poco madre, Diletta Leotta sogna in grande verso il futuro. La conduttrice pensa alla famiglia che verrà.

Dopo aver dato alla luce la sua prima figlia, Aria, Diletta Leotta pensa anche al futuro e alla famiglia che vuole avere insieme al compagno Loris Karius. Dopo aver dato inizio alla seconda edizione del suo podcast ‘Mamma Dilettante 2’, la conduttrice DAZN si è raccontata ad Adnkronos svelando alcuni dettagli inediti che riguardano la maternità e non solo.

Diletta Leotta: la famiglia e il sogno per il futuro

Nell’ottica della seconda edizione del suo podcast, la Leotta ha spiegato ad Adnkronos che di base la sua volontà è quella di aiutare le neo mamme, e quelle future, a non sentirsi sole: “Sono tutti temi in cui qualsiasi mamma si può ritrovare ed è questo il motivo per cui una madre non si sente mai una ‘professionista’, è bello creare una rete tra mamme che hanno esperienze diverse e bambini di età diverse per parlare di cose di cui non si parla mai abbastanza […]”.

Nella prima puntata della nuova edizione di ‘Mamme dilettanti 2’ c’è Federica Pellegrini che si aggiunge alle altre “amiche” invitate nella prima edizione: “Abbiamo tutti gli stessi dubbi, le stesse paure e le stesse incertezze. In futuro comunque mi piacerebbe invitare anche mamme che non conosco e che hanno voglia di parlare la loro esperienza”.

Spazio anche al suo essere diventata madre: “Karius? I primi giorni subito dopo il parto mi ha aiutato tantissimo, ricordo che la notte prima era un ragazzo normale e il giorno dopo era un papà, cambiava i pannolini ad Aria la prendeva in braccio come se lo avesse sempre fatto. Inoltre si è preso cura di me perché dopo il parto cesareo ho attraversato dei giorni un po’ difficili”.

E sulla famiglia futura che desidera: “Arrivando da una famiglia molto numerosa, da figlia dicevo che ne volevo almeno quattro, da madre. Mi sto ridimensionando, due sarebbe il numero perfetto”.

