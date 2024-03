Messaggio social di Beatrice Luzzi ai suoi seguaci. Dopo il Grande Fratello, l’attrice è tornata a parlare ai tanti ammiratori.

Torna a parlare sui social Beatrice Luzzi e lo fa a margine delle festività di Pasqua e Pasquetta. L’attrice, seconda classificata al Grande Fratello dietro Perla Vatiero, ha condiviso sui social un video messaggio rivolto ai suoi tanti fan. Per la donna, sono ore di riposo al netto di qualche situazione che, a quanto pare, l’ha mandata “in tilt”.

Beatrice Luzzi: “Sono in tilt”

Attraverso i propri canali social, la Luzzi è tornata a parlare con i suoi seguaci dopo la fine del Grande Fratello. Per l’attrice qualche momento di difficoltà: “Mi mancate e lo so che anche io vi manco. Non sono molto attiva in questi giorni, anzi, sono totalmente in tilt ma sono giorni di festa”, ha detto la donna.

“Sono qui con la mia mamma e il mio cagnolino. Adesso mi dedico a loro e soprattutto a recuperare. Vi consiglio di stare in pace e di non fare la guerra. Torno al più presto e facciamo delle cose belle. Un abbraccio a tutti”.

Non è chiaro se la donna stia vivendo ore complesse in famiglia o semplicemente si stia “disintossicando” da tutte le vicende che l’hanno vista coinvolta col GF.

Di seguito anche il post Instagram dell’attrice:

Le parole dopo la finale del GF

Beatrice è tornata a parlare, come detto, dopo la finale del GF dopo la quale si era sbilanciata sul successo di Perla e sulla storia con Mirko che avrebbe influito sul trionfo della giovane: “Allora ragazzi… Ha vinto l’amore, speriamo che duri… oltre la finale!”, le sue parole a caldo ai canali social del reality.

E ancora: “Se credo nell’amore tra Perla e Mirko? Non ci credo fino in fondo, penso che si siano riavvicinati perché si sono resi conto che sarebbe stato apprezzato”.

