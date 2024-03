Meta esotica per Pasqua: Sonia Bruganelli si è mostrata sui social al caldo arabo di Abu Dhabi e non solo. Per lei, hotel e location super…

Ha scelto di trascorrere qualche ora lontana dall’Italia per Pasqua, Sonia Bruganelli. Sui social, la donna ha condiviso diverse foto e stories Instagram direttamente da Abu Dhabi, o per lo meno ha fatto vedere il Rixos Marina Abu Dhabi, l’hotel di lusso a 5 stelle che si trova nel cuore degli Emirati Arabi.

Sonia Bruganelli, Pasqua ad Abu Dhabi

Come anticipato, la Bruganelli ha scelto una meta “calda” per trascorrere le vacanze di Pasqua. Su Instagram, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha fatto vedere diverse location mozzafiato che riguardavano gli Emirati Arabi.

Per la precisione il bellissimo Rixos Marina Abu Dhabi, l’hotel di lusso tra i più costosi della zona. Il noto volto televisivo ha fatto vedere di essere in pieno relax tra tintarella e buon cibo. Non è dato sapere, per la precisione, con chi si trovi ora la donna ma sicuramente sarà in buona compagnia.

Il costo dell’hotel e le foto al ristorante

Sulla vacanza super lusso della bella Sonia, ci sono anche altri dettagli. In particolare quelli legati al costo dell’hotel e al ristorante che ha scelto, almeno quello mostrato nelle sue stories, Instagram.

Come sottolineato da Leggo, la Bruganelli starebbe alloggiando in una location da sogno il cui prezzo non è assolutamente alla portata di tutti. Una stanza Deluxe con vista mare può arrivare a costare anche più di 500 euro a notte. Anche per quanto riguarda il buon cibo, Sonia si è affidata per i suoi pasti al rinomato ristorante Cipriani, molto frequentato dai Vip.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna dalla locatione scelta per le vacanze e i tanti commenti ricevuti da parte di chi la segue:

