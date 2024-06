Potrebbe essere ad effetto il ritorno in tv di Barbara D’Urso. La nota conduttrice sembra aver ricevuto una particolare proposta…

Barbara D’Urso, celebre conduttrice televisiva, potrebbe presto tornare sul piccolo schermo. Secondo le ultime indiscrezioni, la presentatrice avrebbe ricevuto un’offerta inaspettata dal presidente del Trapani, Valerio Antonini. Nell’ambito dell’incarico accettato da Carmelita per condurre la festa del club per la promozione in Serie C, il numero uno si sarebbe lasciato andare ad alcune strane “confessioni”…

Barbara D’Urso, la festa del Trapani e TeleSud

Il numero uno del Trapani, dopo aver ingaggiato la D’Urso per la condizione della serata evento del club per la promozione, avrebbe proposto alla conduttrice qualcosa di molto più interessante che la coinvolgerebbe a TeleSud, l’emittente televisiva di sua proprietà. Questa notizia ha suscitato notevole interesse nel mondo dello spettacolo e dello sport, data la notorietà della donna e la sua lunga carriera nel mondo della televisione.

TeleSud, che trasmette principalmente notizie locali, sport e intrattenimento, potrebbe beneficiare enormemente dell’esperienza e del carisma di Carmelita. “Ci sarà una conduttrice bravissima e simpaticissima, che viene con enorme entusiasmo”, ha detto il presidente sulla festa del Trapani. E ancora: “Stiamo parlando (con lei ndr) anche di collaborare per il futuro della televisione […]”.

Dal suo punto di vista, la D’Urso non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla questione e, per il momento, si limiterà certamente solo a prendere parte alla festa del club il prossimo 13 giugno. Ma per il futuro chissà… L’eventuale collaborazione tra D’Urso e TeleSud potrebbe aprire nuove prospettive sia per l’emittente che per la stessa conduttrice…

La nuova vita su TikTok di Carmelita

Di recente, proprio la D’Urso aveva fatto parlare per un’altra novità professionale. La donna, infatti, era “sbarcata” su TikTok con un boom notevole di fan che subito l’hanno seguito: “Mi approccio a TikTok in modo professionale. Non mi sono svegliata una mattina e ho girato un video, dietro c’è una casa di produzione. Voglio dare un prodotto serio, professionale, fatto bene. Anche quando facevo trasmissioni in televisioni con un budget molto basso, ho sempre fatto di tutto per ottenere un risultato di ascolti e gradimento molto alto. Sono fatta così”, erano state le sue parole a La Stampa sul tema.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG