Lacrime in tv per Anna Tatangelo, scossa ed emozionata per una sorpresa ricevuta a Io Canto Family e alcuni ricordi molto personali.

Momento di grande commozione in diretta tv su Canale 5 per Anna Tatangelo. La nota cantante, infatti, protagonista a ‘Io Canto Family’, è stata sorpresa da alcuni videomessaggi a lei dedicati che l’hanno fatto sciogliere in lacrime. Il motivo è da ricercare nelle parole dei suoi affetti che hanno fatto riferimento alla madre della donna, scomparsa di recente.

Anna Tatangelo in lacrime a Io Canto Family

Nel corso della semifinale di ‘Io Canto Family’, per la Tatangelo è stato tempo di ricevere un videomessaggio dal figlio Andrea, nato dalla lunga relazione con Gigi D’Alessio e anche dai suoi fratelli. Il ragazzo ha detto a sua madre: “Ciao mamma come stai? Io spero tutto bene. Io ti ho seguito, ho visto che stai andando bene con il tuo team. Mi raccomando all’inglese. Tifo per te, sei la migliore, sei sempre la migliore per me. Ti amo tantissimo, un bacione”.

Anche i fratelli di Anna hanno avuto parole al miele per lei: “Sicuramente sarai sorpresa nel vederci tutti e tre insieme. Non te l’aspettavi. Per noi non è semplice stare qui questa sera, però ci tenevamo a darti il nostro appoggio e a dimostrarti il bene che ti vogliamo. Anche se lontani, ti siamo vicini, ti vogliamo bene veramente. Grazie per l’orgoglio che ci dai tutti i giorni con la tua musica. Mamma sarebbe orgogliosa della donna che sei diventata. La mamma ti direbbe: vai e spacca tutto”.

“Un dolore forte”

Visibilmente emozionata, la bella Anna non ha potuto che ringraziare per le parole al miele ricevute ma, allo stesso tempo, ha anche voluto rispondere non nascondendo la forte emozione e scoppiando in lacrime: “Lo sapete. Io sento tantissimo questo programma, perché sono cresciuta con una famiglia che ama la musica. È stato un anno molto difficile per noi e rivedere insieme i miei fratelli…purtroppo mia mamma non c’è da un annetto. È un dolore forte“.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG