Lo sfogo e i consigli di Micol Olivieri sul mondo social e il pericolo delle truffe online in netto aumento negli ultimi mesi.

Sempre molto attiva sui social, Micol Olivieri ha voluto mettere in guardia i suoi seguaci da un fenomeno sempre più diffuso, quello delle truffe online e che arrivano soprattutto dai vari network come Instagram. L’ex storico volto de I Cesaroni, infatti, ha sottolineato come moltissime persone rimangano vittime di alcuni personaggi poco raccomandabili e vadano a perdere moltissimi soldi con la speranza di facili guadagni.

Micol Olivieri e le truffe online

“Nell’ultimo anno sono arrivati a cadenza quotidiana dei messaggi strani. Mi hanno segnalato che si tratta di truffe online che vengono sponsorizzate da tantissimi influencer”, ha commentato la Olivieri prendendo le distanze da questi personaggi. “Mi baso sui messaggi che mi arrivano di queste persone: e cioè gente disperata che ha preso dei prestiti e poi fine. Io ho provato a contattare Le Iene e non mi si è ca***o nessuno. Questa è una cosa che mi fa davvero pensare male, lo dico apertamente”.

Il consiglio ai fan

A questo punto, proseguendo nel suo discorso, la Olivieri ha voluto mettersi nei panni dei suoi seguaci e dar loro un consiglio: “Mi sento di dirvi di non fare investimenti di questo tipo”, ha aggiunto sempre tramite le sue stories su Instagram. “Io più che dirvi di non fidarvi delle persone che sponsorizzano questi personaggi perché sono anche pagate a nero soltanto che non segnalano l’ad. Io lì ci vedo il marcio”.

“Lo dico perché mi sono arrivate tante email e non vi dico quanti soldi ho rifiutato. Io quando sponsorizzo leggete ‘ad’ sempre. Mi dispiace davvero da morire perché molte persone buttano soldi lì e poi si ritrovano nei disastri. Io so solo che non avendo certezza di quello che fanno mi tengo cautamente a distanza. Ci sono delle truffe e nessuno ne parla. Questa cosa mi puzza. Spero che venga fatta luce su questa situazione”.

