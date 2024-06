Prima vacanza di coppia per Brando e Raffaelli da poco usciti da Uomini e Donne. Per i due problemi di salute a Sharm El Sheik.

Speravano certamente di trascorrere una vacanza ben diversa i due volti appena usciti da Uomini e Donne. Invece, Brando e Raffaella sono stati molto sfortunati. I due ragazzi sono volati a Sharm El Sheik ma a causa del troppo sole e, evidentemente, anche di qualcosa che hanno mangiato e bevuto, il relax si è trasformato in un “dramma”.

Uomini e Donne, la vacanza di Brando e Raffaella

Dopo essere stati protagonisti di una scelta molto romantica, Brando e Raffaella si stanno godendo la loro relazione e in queste ore sono volati a Sharm El Sheik per la loro prima vera vacanza di coppia. I due, però, non avevano fatto i conti con il forte sole e il cibo locale. Attraverso alcune stories su Instagram, infatti, i ragazzi hanno raccontato come, solo dopo poche ore, il giovane abbia iniziato a stare male.

Inizialmente si era pensato ad una insolazione visto che entrambi, Raffaella soprattutto, si erano bruciati a causa della forte esposizione al sole, invece, pare che ci sia sotto qualcosa di più. A rendere tutto ancora più tragicomico il fatto che Brando abbia compiuto gli anni proprio in questa giornata di “difficoltà”.

I problemi di salute

“La situazione è questa: zia (Raffaella ndr) è così, non avevamo fatto i conti con il sole”, ha detto Brando. “Io non so cosa ho mangiato o bevuto e sto male”, ha aggiunto. Nelle stories successive la stessa giovane aveva spiegato come, nel caso in cui il fidanzato fosse peggiorato, lo avrebbe portato in clinica. Per fortuna, da quanto sembra, l’ex tronista è in ripresa: “Sto leggermente meglio, grazie per gli auguri. Ho preso le medicine e spero mi passi entro stasera sinceramente”.

