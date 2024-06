Tornato dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi, Edoardo Stoppa ha raccontato come sia stato tornare alla normalità, anche a livello fisico e di alimentazione.

Sembrava poter essere il candidato ideale a vincere l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi e, invece, per Edoardo Stoppa non è stato così. Il noto inviato di Striscia la Notizia, ad ogni modo, è tornato alla sua normalità e dopo un periodo di silenzio ha deciso di tornare a parlare con i suoi fan raccontando alcune particolarità relative alle settimane in Honduras e non solo.

Edoardo Stoppa, il relax dopo L’Isola

Attraverso un video Instagram condiviso sulla propria pagina, Stoppa è tornato a farsi vedere e sentire dai suoi fan. “Sono tornato! Ho fatto un paio di giorni di relax perché volevo godermi la famiglia, stiamo tornando alla normalità”, ha detto l’ex concorrente de L’Isola. “Ho avuto bisogno di stare con la mia famiglia, di stare con i bimbi: è stato bellissimo”, ha aggiunto mostrando, nel filmato, anche la sua dolce metà, Juliana Moreira, felicissima di averlo potuto riabbracciare dopo tanto tempo.

I kg persi e quelli recuperati

Nel filmato social, poi, il simpaticissimo Edoardo ha raccontato come sia stato tornare alla routine e alle sane abitudini alimentari. In questo senso, l’inviato di Striscia la Notizia ha spiegato di aver ripreso alcuni dei chili persi durante il reality in Honduras: “Dei 18 kg che ho perso ne ho già recuperati 7! E mi impegno a recuperarne altri nei prossimi giorni”.

L’obiettivo di Stoppa e della sua famiglia, adesso, è quello di ambientarsi di nuovo alle cose normali della vita di tutti i giorni e riprendere al 100% ogni attività lasciata in stand by: “Cerchiamo di tornare alla normalità. Vedi le cose che ho riportato, la corda, il cocco… ragazzi sono tornato a casa super felice, ci aggiorniamo su tutto!“.

