Nuovo look per Alba Parietti che dopo il cambio di qualche settimana fa ha deciso di optare per un altro taglio decisamente inedito.

Solamente poche settimane fa aveva deciso di cambiare look mostrandosi con orgoglio ai fan. Adesso, Alba Parietti ha rivoluzionato ulteriormente il proprio aspetto optando per un taglio di capelli inedito e corto. A mostrarlo è stata la diretta interessata con una serie di foto e video su Instagram dove, come sempre, non sono mancati commenti e reazioni.

Il cambio look di Alba Parietti

Attraverso una serie di post e stories condivisi su Instagram, la bella Alba ha voluto far vedere la sua decisione di… darci un taglio. La donna ha scelto un look rinnovato con un caschetto decisamente diverso da quello che era il suo precedente. “Oggi voglia di cambiare, per qualche mese corta. Oggi mi sono affidata a @eusebiemilio per @_antoniomazzola. Abbiamo rinfrescato il colore e abbiamo deciso di essere rock”, ha scritto la donna.

Sotto alla foto del cambio di look, ecco immancabili i vari commenti dei fan. Moltissimi, va detto, hanno approvato la scelta della Parietti e hanno sottolineato come tale taglio di capelli la faccia sembrare ancora più bella e giovanile. Altri, invece, hanno criticato il fatto che, come spesso le accade, la bella Alba abbia esagerato con i filtre pubblicato le varie foto.

I nuovi progetti da “leonessa”

Poche ore dopo aver presentato a tutti il suo nuovo look, la Parietti è tornata sui social con qualche video e ha aggiunto: “Oggi ho visto un Leon, Leon, Leon, che non era un Leon, Leon, Leon e sai perché? Era la morosa del leon … si parte”. Parole che hanno fatto riferimento al fatto che la donna si sia svegliata con una chioma ben diversa dal solito ma che potrebbero far riferimento anche a possibili progetti futuri. “Più tardi saprete. Forse…”, ha detto Alba destando curiosità nei suoi seguaci.

