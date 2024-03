Da Canale 5 alla Rai, un viaggio emozionale nella carriera e nella vita personale di Barbara d’Urso.

L’esperienza di Barbara D’Urso a Canale 5 si è conclusa in modo amaro quando, all’inizio dell’estate, l’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di non riconfermarla nel palinsesto, affidando Pomeriggio 5 a Myrta Merlino.

Dopo mesi di silenzio, d’Urso ha scelto Domenica In, condotto dall’amica Mara Venier su Rai 1, per aprire il suo cuore e parlare del suo futuro.

Barbara D’Urso: l’addio a Canale 5 e il ritorno in Rai

“Manco da 9 mesi e un giorno“, ha dichiarato D’Urso, evidenziando l’emozione del ritorno in Rai dopo 22 anni e sottolineando come la vita riserva sempre sorprese.

Nonostante il dolore per come le cose sono finite con Mediaset, la conduttrice afferma: “Tutti i giorni ero lì a tenere compagnia agli italiani, il modo in cui sono stata strappata, il 26 giugno alle 16.10, è stato terribile. Il dolore è ancora qua…Ma io non voglio fare la guerra“.

Una vita piena di sfide

Barbara D’Urso ha condiviso anche aspetti più intimi e personali della sua vita: dalla perdita della madre in giovane età, alle difficoltà incontrate nel corso della sua carriera e vita personale.

La conduttrice ha ricordato il suo matrimonio con Mauro Berardi, dalla nascita dei suoi due figli alla dolorosa separazione, e come ha affrontato un periodo di depressione prima di trovare la forza di tendere nuovamente la mano all’ex marito per il bene dei loro figli. “Fate qualunque gesto di pace, perché i figli ricordano”, consiglia alle famiglie divise.

D’Urso non ha mancato di ricordare i suoi inizi in televisione, i successi e le sfide superate, sottolineando come, nonostante gli ostacoli, rifarebbe tutto perché ogni errore le ha insegnato qualcosa. Guardando al futuro, è ottimista: “Lo vedo bellissimo. Ti devi alzare la mattina e pensare che sia bellissimo. Io sono questa, la gente mi vuole. E io tornerò con la gente“.

La commozione ha raggiunto il culmine quando ha parlato dei suoi figli, esprimendo orgoglio per i loro successi e per il rispetto che hanno per il suo lavoro e la loro privacy. La nascita della nipote Matilde è stato un momento di grande felicità per D’Urso, che spera di avere presto un altro nipotino da Emanuele.

