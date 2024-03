Una sorpresa inaspettata scuote il palco di Amici 23: la rivelazione di Alessandra Celentano.

In una puntata ricca di emozioni e colpi di scena, Alessandra Celentano, la nota insegnante di danza classica di Amici, ha lasciato tutti a bocca aperta con una rivelazione personale inaspettata.

Durante il consueto scambio di battute con Maria De Filippi, la Celentano ha dichiarato di essere fidanzata, suscitando sorpresa e incredulità tra colleghi e pubblico.

La rivelazione di Alessandra Celentano

“Mi sono fidanzata e ne ho due o tre che mi aspettano fuori“, ha affermato Alessandra Celentano, rispondendo in modo insolito alla domanda ricorrente di Maria De Filippi sulla sua vita sentimentale.

Questa volta, la docente non ha evaso la questione o negato come in passato, ma ha prontamente confermato il suo status relazionale, aggiungendo con un pizzico di mistero: “Non sai quanto sono richiesta, non lo puoi immaginare. Poi te lo presento, non posso non presentartelo“.

Il dubbio persiste: verità o ironia?

Nonostante la dichiarazione, rimane il dubbio su quanto seriamente prendere le parole di Celentano. Mentre alcuni colleghi, come Lorella Cuccarini, sono apparsi genuinamente sorpresi e curiosi, altri, come Anna Pettinelli, hanno mostrato maggiore scetticismo.

Rudy Zerbi ha addirittura ironizzato sulla situazione, evidenziando l’attenzione che Celentano riceve sui social: “Sì sì, eh, è fidanzata. Ha il Whatsapp che esplode, boom boom, messaggi a raffica“.

Maria De Filippi, da parte sua, ha mantenuto un approccio giocoso, suggerendo alla Celentano un futuro in televisione, al di là dell’insegnamento della danza: “Il giorno in cui smetterai di fare l’insegnante di danza c’è sempre un posto a Uomini e Donne over, over eh, zona over“.

La rivelazione di Alessandra Celentano ha aggiunto un tocco di leggerezza e mistero alla puntata, lasciando i fan curiosi di scoprire di più sulla vita privata della loro amata insegnante.

