Serata speciale per Giorgia Soleri che ha scelto cinema e cena in solitaria dando poi anche un particolare annuncio misterioso.

Nuovi progetti in vista per Giorgia Soleri che in queste ore, via social, si è mostrata in solitaria tra cinema e cena. L’influencer e attivista si è voluta dedicare alcune ore di relax facendo vedere ai suoi seguaci come si tratta “da regina“… Per la donna, però, anche un annuncio speciale con un pizzico di mistero.

Giorgia Soleri, cena e cinema “da regina”

“Alla fine, questa sera, ho scelto di vedere Perfect Days”. Con queste parole la Soleri ha raccontato ai suoi fan di essere andata al cinema a vedere il film disponibile ora in tutte le sale italiane. Per l’attivista, però, una situazione particolare. Quale? Nella sala era da sola a godersi al meglio lo spettacolo.

A volerlo sottolineare è stata la diretta interessata che ha aggiunto, dopo aver conosciuto un amico speciale (un gattino): “Ma quanto sono belle le sale cinema così intime?”.

Successivamente, l’attivista ha anche aggiunto di essere andata a cena e, anche in questo caso, in completa solitudine: “Dopo il cinema con me stessa, sono andata a cena con me stessa. Mi tratto come la regina che sono”.

Insomma, la bella Giorgia ha deciso di dedicarsi dei momenti per sé e ha reso partecipi anche tutti i fan che la seguono.

L’annuncio misterioso

Le sorprese, però, non sono finite per l’infuencer. Infatti, la Soleri, prima della cinema e della cena, aveva dato un piccolo annuncio che aveva lasciato tutti molto curiosi.

La ragazza aveva pubblicato un’immagine con scritto: “Io sono Antonia”. Senza dare particolari dettagli, successivamente, ha anche aggiunto: “Perchè sono Antonia? Lo scoprirete presto”.

Anche la biografia del profilo Instagram della donna è poi cambiata con la frase: “Io sono Antonia. E potreste esserlo anche voi”. Per lei, quasi certamente, un nuovo progetto…

Di seguito anche il post Instagram misterioso con quello che sembra essere un prossimo progetto dell’attivista:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG