Molto preoccupata per l’intervista a ‘Che Tempo Che Fa’ con Fabio Fazio Chiara Ferragni che sui social si è confidata con i fan.

C’è grande attesa per l’intervista di Chiara Ferragni a ‘Che Tempo Che Fa‘ con Fabio Fazio di domenica 3 marzo 2024. L’imprenditrice digitale sarà ospite sul Nove del noto programma e parlerà, con ogni probabilità, delle recenti vicende che l’hanno coinvolta tra scandalo pandoro Balocco e crisi con Fedez. Su Instagram, la donna ha confidato ai fan di essere molto preoccupata e agitata per l’evento televisivo.

Chiara Ferragni in ansia per ‘Che Tempo Che Fa’

“A dir poco agitata per stasera”. Ha esordito in questo modo la Ferragni sulle sue stories su Instagram confidandosi con i suoi fan a proposito dell’attesa per l’intervista da Fabio Fazio.

“Grazie per tutti i messaggi”, ha poi proseguito. “Probabilmente mi impappinerò, parlerò troppo velocemente e balbetterò… Mi sono agitata ed è giusto e normale anche così. Vi voglio bene”.

Nelle altre stories, poi, la donna ha aggiunto in modo ancora più forte: “Non è un momento facile sotto nessun punto di vista. Tremo di paura, piango e va bene anche così, perché sono io e sono vera. E se stasera non sarò ‘perfetta’ come cerco sempre di essere, amen. La perfezione è un’illusione. Voglio essere me stessa con tutte le mie fragilità”.

Di seguito anche il post Instagram della trasmissione con l’annuncio della partecipazione dell’imprenditrice digitale per questa domenica:

L’appuntamento da Fazio

Dopo aver sfogato le proprie paure e incertezze per l’intervista da Fabio Fazio, la bella Chiara ha concluso nelle sue stories Instagram dando l’appuntamento ai suoi fan per questa sera.

“Ci vediamo alle 21. Sento la vostra energia e spero mi porti fortuna“, ha concluso inserendo anche delle emoticon di mani giunte in segno di “preghiera” e “speranza”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG