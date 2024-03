A C’è Posta Per Te ha destato particolare clamore la storia di Manuel e di suo padre Giuseppe. Il ragazzo non lo ha perdonato.

Il sabato sera di Canale 5 ha visto C’è Posta Per Te protagonista con diverse storie. Il programma condotto da Maria De Filippi ha richiamato l’attenzione di tantissimi telespettatori e far parlare in modo particolare è stata la storia di Manuel e Giuseppe, con il primo che non è riuscito a perdonare il secondo, suo padre.

C’è Posta Per Te, Manuel non perdona il padre

La storia a C’è Posta Per Te tra Manuel e Giuseppe si basa sul rapporto figlio-padre. In modo particolare di come il giovane ragazzo non sia riuscito a perdonare l’uomo per aver lasciato sua madre e famiglia per stare con un’altra donna con cui aveva intrapreso una relazione in precedenza.

Dopo alcuni tira e molla dovuti anche alla situazione delicata nella famiglia dell’uomo, alla fine, Giuseppe ha deciso di stare con la nuova compagna e questa situazione ha portato lui e suo figlio Manuel a non parlarsi più. Una situazione che il genitore ha provato a risolvere chiamando la trasmissione di Maria De Filippi.

Manuel, inizialmente, dopo aver visto Giuseppe, ha spiegato: “Me lo aspettavo. Penso che lui mi voglia bene, ma io non riesco a provare la stessa cosa. Forse sono arrabbiato, deluso, o forse è il dolore che mi provocano a volte le persone ciò che mi pesa”.

Una premessa che lo ha portato a non far parlare il padre e a lasciare lo studio salvo poi essere richiamato da Maria e cambiare, in parte idea.

Il legame con la famiglia

Il giovane, infatti, dopo aver lasciato lo studio è tornato sui suoi passi facendo parlare suo padre. Giuseppe, dal canto suo, ha chiesto scusa spiegando la sua posizione. Una questione che, però, non ha cambiato la volontà di Manuel che non ha aperto la busta.

La spiegazione del mancato perdono è semplice: “È vero che mi sono raffreddato, sembra che non provo niente. Sono consapevole di tutti i sacrifici, però una relazione non può dipendere solo da questo. Sento di non avere un legame particolarmente forte con la mia famiglia, sento di avere fatto solo finta. La famiglia non te la scegli”.

Neppure l’intervento della De Filippi ha poi cambiato le cose: “C’è bisogno di qualcuno che ti aiuti a capire come mai sei arrivato a questa conclusione”, ha concluso la conduttrice cercando di aiutare il ragazzo ad affrontare questo suo stato d’animo.

