Barbara Alberti: “Le femministe di oggi badano solo al linguaggio. Utero in affitto? Compravendita schifosa”

Convivere con l’ex marito, pur essendo da anni separati. Può accadere se ti chiami Barbara Alberti. “Non abbiamo mai visto un avvocato, non è possibile che un avvocato decida quando un padre e una madre debbano vedere i figli”, ha raccontato la scrittrice a La Confessione a proposito del suo rapporto con Amedeo Pagani.

“Non lo abbiamo mai deciso. Ci siamo lasciati, abbiamo trovato altri amori. Poi quando è finita la sua storia cercava una casa ed è tornato. Non eravamo più obbligati l’uno con l’altro. Non c’era più il fatto di essere sposati. C’era la gioia e non il controllo. Quando si diventa coppia ci si mente, non si consegnano più i pensieri all’altro. Noi non ci siamo mai mentiti”.

La Alberti ha anche affrontato il tema dell’utero in affitto, mostrandosi nettamente contraria: “Mi meraviglio che qualcuno sia a favore e che passi per una cosa di sinistra. L’utero è mio, ma non è in vendita. Io concepisco un figlio per venderlo? È una schiavitù. Hanno buttato la cosa addosso ai gay, ma l’80 per cento è etero, sono dei ricchi che non si vogliono sciupare il vitino. E’ un privilegio da ricchi. Prima i figli si facevano con la cameriera. Non ho mai visto una ricca che fa un atto d’amore verso una povera. Se è un atto d’amore, allora scambiamocelo. Che atto d’amore è? È una compravendita schifosa. L’idea che passi per una cosa di sinistra mi manda ai matti”.

Non sono mancate nemmeno critiche alle femministe di oggi: “Adesso badano solo al linguaggio. Se uno dice: ‘che tette’ scoppia l’inferno e magari, invece, a una donna può piacere sentirselo dire. Se non è volgare, se è un omaggio, è piacevole”.