Una dolcissimo momento madre-figlio per Aurora Ramazzotti che ha portato Cesare al lago. Sui social tante reazioni, non super positive…

Anche un bel momento tra madre e figlio “rovinato” da qualche commento di troppo da parte di alcuni haters. Aurora Ramazzotti ha portato al lago il suo Cesare ma, tra un like e l’altro, non sono mancate le critiche e i tanti messaggi di “attenzione” per la pericolosità dell’escursione. Un qualcosa che ha generato nella showgirl una simpatica, ma decisa risposta.

Aurora Ramazzotti, la gita al lago con il figlio

Nelle scorse ore Aurora ha deciso di concedersi una piccola gita domenicale al Lago d’Iseo insieme al figlioletto Cesare e al compagno Goffredo.

Sui social, ecco qualche scatto condiviso con i fan che hanno, però. commentano non sempre in modo positivo. Anzi.

Tantissimi haters, infatti, hanno giudicato il modo in cui la donna stesse tenendo il piccolo così vicino all’acqua del lago, definendo troppo pericolosa la situazione.

La Ramazzotti stava tenendo sulle spalle suo figlio, al netto del grande divertimento, non a tutti questo è piaciuto.

Le reazioni e la replica

“Durata momento tenero: 0,2 secondi… Voglio andare da solo e tuffarmi di testa nel lago”, ha scritto Aurora nella didascalia del suo contenuto Instagram e, forse, anche per questo si sono moltiplicate le critiche. “Non distrarti troppo che è pericoloso“, “Non dovevi tenerlo così il piccolo, poteva cadere in acqua”, “In questo modo avvengono le disgrazie”, si legge ancora. “Ho l’ansia io che possa cadere in acqua”.

Tutti commenti che hanno portato la mamma ha replicare tra ironia e forza: “Sapete cos’altro rischia di cadere?”, ha risposto Auri mettendo a tacere ogni cosa.

Ad ogni modo, per fortuna, non è successo nulla di tutto quello ipotizzato dagli haters che sono stati riportato “al loro posto” dalla giovane showgirl.

Di seguito anche il post Instagram condiviso dalla figlia di Michelle Hunziker:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG