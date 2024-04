Due naufraghi de L’Isola dei Famosi avrebbero rubato all’intero gruppo. La produzione ha annunciato un provvedimento.

Tensione in Honduras a L’Isola dei Famosi. In queste ore, qualcuno ha sottratto lo spray anti zanzare al resto del gruppo e per tale ragione è arrivata la punizione dello Spirito dell’Isola. A compiere tali azioni sarebbero stati due naufraghi in particolare…

Isola dei Famosi, il “furto” da parte di due naufraghi

Alcuni membri del cast sono andati a cercare le bombolette dello spray anti zanzare che sono state sottratte al gruppo e ne hanno trovate due nel sacco di Artur e una in quello di Khady. Sarebbero, quindi, stati loro a compiere il furto per qualche ragione ancora non chiara.

La situazione ha portato l’inevitabile reazione della produzione e dello “spirito dell’isola” che ha deciso di punire le persone coinvolte. “La produzione ha deciso che per aver occultato lo spray al gruppo Artur e Khady avranno diritto a sola metà razione di riso“, è stato il provvedimento.

La rabbia di Khady

Al netto della decisione della produzione e dello spirito dell’Isola, la ragazza, Khady, ha sbuffato e si è lamentata in quanto non si ritene colpevole dell’accaduto.

“Cosa c’entro a questo giro? Sono abbastanza stufa delle dinamiche che si stanno creando qua perché Samuel, Greta, Matilde, Edoardo, Stoppa”, ha detto. “Ogni settimana mirano una persona differente. Questa volta doveva toccare solo ad Artur e ci sono finita dentro anche io“.

Non è chiaro, ad oggi, cosa sia accaduto realmente ma non si tratta del primo furto visto che qualche tempo fa alcuni naufraghi avevano mangiato del cibo di nascosto dopo averlo preso a qualcuno della troupe.

Staremo a vedere se nel corso della prossima diretta del programma, Luxuria riuscirà a fare chiarezza sulla vicenda o se ci saranno altre polemiche.

Di seguito anche un post su X del programma:

