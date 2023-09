Asia Argento ha compiuto 48 anni e in queste ore, attraverso i social, ha condiviso un messaggio intimo e doloroso con i suoi fan.

Attraverso un post via social Asia Argento ha celebrato il suo 48esimo anno di vita e ha postato alcune foto del suo passato (da uno scatto senza veli a uno in cui era bambina, passando per una foto del giorno in cui ha dato alla luce sua figlia, Anna Lou). Nella didascalia al suo post l’attrice ha scritto un messaggio intimo e doloroso e ha confessato che, nonostante tutto, quello del suo compleanno sarebbe per lei un giorno triste.

“Non mi piacciono i compleanni, quelli degli altri per niente e i miei ancora meno. Anche quest’anno scappo all’estero pur di non festeggiarlo con “famiglia” (non parlo dei miei figli, con loro ogni giorno è una festa) e “conoscenti” vari. Tirando le somme di quello che ho vissuto quest’anno provo gratitudine, anche se mentre scrivo queste parole sono abbastanza giù, c’ho il groppo in gola.”

Asia Argento: il 48esimo compleanno

Asia Argento ha scritto un post intimo e triste sul giorno del suo compleanno e, attraverso i social, ha ricevuto i tanti messaggi d’affetto e di calore da parte dei fan.

L’attrice non ha nascosto che, per lei, i compleanni sarebbero fonte di grande malinconia, e ha anche sottolineato come per lei le priorità in questo momento siano la sobrietà (ha infatti svelato di non bere da circa un anno), i suoi figli (Nicola e Anna Lou), e il suo lavoro. In tanti le hanno rivolto i loro auguri di compleanno e hanno lodato la delicatezza delle sue parole.

