Mentre si vocifera una malcelata antipatia tra Ferragni e De Lellis, la prima è stata protagonista di un annuncio di Umberta Gnutti Beretta.

C’è maretta tra Giulia De Lellis e Chiara Ferragni? Nelle ultime ore in tanti si sono accorti di uno scambio di frecciatine infuocate tra le due sui social ma, a sorpresa, la suocera della De Lellis – Umberta Gnutti Beretta – ha appena annunciato la sua collaborazione con Chiara Ferragni presso Camera Moda Fashion Trust, iniziativa no profit finalizzata a supportare i giovani stilisti.

In tanti si chiedono come abbia preso la questione la fidanzata di Carlo Beretta che, a quanto pare, non proverebbe grossa simpatia per la collega.

Giulia De Lellis: la suocera collabora con Chiara Ferragni

Tensioni in corso per Giulia De Lellis e Chiara Ferragni? In tanti, sui social, si sono accorti di uno scambio di frecciatine via social tra le due. In particolare la fidanzata di Carlo Beretta ha condiviso nelle sue stories un messaggio di Selvaggia Lucarelli contro l’episodio speciale di The Ferragnez e a seguire sembra che Chiara Ferragni e Fedez abbiano messo dei like ad alcuni post indirizzati contro di lei. Al momento sulla questione non sono emerse conferme, ma si vocifera anche che le due influencer abbiano anche smesso di seguirsi sui social.

Nelle scorse ore Chiara Ferragni ha annunciato il suo ingresso nel comitato di Camera Moda, e lo stesso annuncio è stato dato anche dalla suocera di Giulia De Lellis e madre di Carlo Beretta. Sulla questione emergeranno ulteriori sviluppi? In tanti, tra i fan dei social, sono impazienti di saperne di più.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG