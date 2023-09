La neoconcorrente del GF Beatrice Luzzi è stata presa di mira in queste ore da una ex concorrente del GF Vip.

Beatrice Luzzi ha già fatto parlare di sé al GF dopo che ha preso di mira la coinquilina Rosy Chin e, nelle ultime ore, l’ex volto del GF Vip Maria Monsè, si è scagliata contro di lei via social. Le due a quanto pare avrebbero avuto modo di conoscersi in Sardegna ma, tra loro, non sarebbe scattata alcuna simpatia.

“Ho visto che al Grande Fratello è stata nominata da tanti altri concorrenti. […] Adesso ho capito perché Beatrice Luzzi ieri sera e stata una delle più nominate della casa! Solo ora scopro di essere stata anche io vittima del suo umore altalenante, (…) avendo entrambe la casa a Porto Cervo (motivo per cui l’ho invitata a tutti i miei eventi compresa la festa di compleanno di mia figlia perla avendomi detto che ha dei figli quasi coetanei di perla) come ha ricambiato queste mie gentilezze? Bloccandomi!”, ha confessato nelle sue stories.

Beatrice Luzzi contro Maria Monsè

A quanto pare gli animi sono alquanto tesi tra Beatrice Luzzi e Maria Monsè (che in passato sono state entrambe opinioniste a La Vita in diretta) e nelle ultime ore la stessa ex concorrente del GF Vip si è scagliata contro l’attuale volto del Grande Fratello.

“Non le ho fatto nulla, se non invitarla a dei compleanni. Che fastidio può arrecare un invito? Negli anni io e lei abbiamo sempre avuto un buon rapporto (…) Quando l’ho vista al Grande Fratello ho poi scoperto di essere stata bloccata su Instagram senza alcun motivo“, ha confessato Maria Monsè nelle sue stories via social.

Al momento non è dato sapere se Beatrice Luzzi sarà messa al corrente da quanto affermato dalla sua storica ex collega e in tanti, via social, si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi. Nelle ultime ore al Grande Fratello l’attrice si è scagliata contro la coinquilina Rosy Chin.

