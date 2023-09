Il 20 settembre Belen Rodriguez spegne 39 candeline ma, a quanto pare, avrebbe deciso trascorrere la giornata nel massimo riserbo.

Dopo aver generato grande clamore uscendo allo scoperto con il nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni, Belen Rodriguez è praticamente sparita dai social e il 20 settembre, nel giorno del suo 39esimo compleanno, la showgirl non sembra essere da meno.

In tanti si chiedono se Belen si deciderà a “tornare” sui social durante la speciale giornata e se svelerà dove e con chi abbia trascorso la speciale giornata del suo compleanno. Nel frattempo sua madre, Veronica Cozzani, le ha dedicato un tenero messaggio via social in cui ha scritto: “Il tempo passa, e sono già 39. Incredibile! Felice compleanno bimba del mio cuore”.

Belen Rodriguez: il 39esimo compleanno

Belen Rodriguez ha spento in queste ore 39 candeline e in tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di sapere come la showgirl abbia trascorso la giornata (e, soprattutto, con chi).

Di recente Belen è tornata al centro del clamore generale mostrandosi per la prima volta in compagnia di Elio Lorenzoni, suo amico di vecchia data con cui, di recente, ha dato inizio a una liaison romantica. Al momento la modella argentina non ha ancora rotto il silenzio sulla fine della sua storia d’amore con Stefano De Martino e in tanti, sui social, si chiedono se prima o poi lo farà. I due erano tornati insieme un anno fa ma a quanto pare anche questa volta la loro relazione si è conclusa in un nulla di fatto.

