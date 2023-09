Dopo averla vista prendere parte ufficialmente al Grande Fratello in Spagna, Daniele Dal Moro ha voluto mandare un messaggio alla sua Oriana.

Un amore molto discusso ma che adesso sembra aver ritrovato una momentanea fase di serenità, nonostante la distanza. Stiamo parlando della storia tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli che, dopo un tira e molla piuttosto insistente nel corso dell’estate, sembrano essersi ritrovati. In realtà lo hanno fatto giusto in tempo prima di doversi lasciare di nuovo per qualche settimana, dato che la modella è diventata concorrente del Grande Fratello in Spagna. In tale ottica, ecco che dopo i primi commenti della ragazza sul fidanzato, anche il bel Dani ha voluto dire la sua mandandole un accorato messaggio.

Daniele Dal Moro, il messaggio per Oriana

Per Dal Moro è stato tempo, come detto, di far sentire il proprio amore alla bella Oriana. Il giovane ha voluto mandarle un videomessaggio dove le ha espresso tutto ciò che prova: “Ti amo amore, ti guardo tutti i giorni. Ti voglio bene, sai che per me non è facile, so che non è facile anche per te. Non ti devi preoccupare, non ci sono problemi”, ha detto il giovane probabilmente facendo riferimento che all’inizio non fosse favorevole alla partecipazione della modella al reality.

“Io sto bene, sono tranquillo. Cerco di darti una mano come posso, di fare il meglio che posso. Stai tranquilla, divertiti, sono qui che ti aspetto. Non preoccuparti, fai la brava. Scusate, non è facile per me parlare della mia fidanzata perché il sentimento è molto grande”, ha aggiunto concludendo il messaggio e cercando di spiegarsi anche in spagnolo.

Successivamente, nelle sue stories su Instagram, anche una foto in cui sembrava in partenza per la Spagna, magari proprio per fare una sorpresa alla sua dolce metà.

Di seguito anche il post social di una fan degli Oriele con le parole del ragazzo per la modella:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG