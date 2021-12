Roberto Valbuzzi e la moglie Eleonora Laurito positivi al Covid-19

Nelle scorse ore, Roberto Valbuzzi e la moglie Eleonora Laurito hanno comunicato, ai propri followers, su Instagram, di essere risultati, come tantissimi italiani, positivi al Covid-19. Lo chef, conosciuto dal grande pubblico per essere uno dei giudici di ‘Cortesie per gli ospiti’ su Real Time, ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute:

#positività ..In tutti i sensi!

Fortunatamente sintomi lievissimi per entrambi. L’unica vera preoccupazione era per Ele che è in piena gravidanza ma sembra sia tutto sotto controllo.

Alisea e tutti gli altri membri della famiglia negativi.

So che siamo in moltissimi in questa situazione. Un abbraccio grande a tutti!

La coppia, infatti, solo poche settimane fa, ha annunciato sui social, di aspettare un altro figlio. La preoccupazione della neo mamma è tangibile ma tutto sembra essere tutto sotto controllo:

Ed eccoci in quest’altra avventura… positivi entrambi ma con sintomi lievi: un po’ di tosse e spossatezza. Alisea sta bene e tutti gli altri negativi, speriamo continui così! Sto bene, ho solo avuto diversi pensieri tra gravidanza e Alisea ma sembra andare tutto per il meglio e speriamo in una “negatività” piuttosto veloce…

I due genitori hanno deciso, come accaduto per Fedez e Chiara Ferragni, di indossare la mascherina per proteggere la figlia.