Non è la prima volta che Arisa lancia messaggi di “body positivity” attraverso i social, mostrando il proprio corpo senza remore e senza filtri.

La cantante si è mostrata leggermente senza veli nell’ultima foto condivisa sul proprio profilo Instagram, mettendo in risalto il proprio seno che, all’età di 20 anni, le causava qualche complesso.

Di seguito, trovate il post condiviso da Arisa:

Ma sai che c’è? Ci sono cose che non potrai fare più.. il tempo passa e chissà come andrà a finire, ma qui e ora sono questa. Basta vergogne e interrogativi, basta se, basta ma… mi voglio celebrare e ringraziare i miei genitori che mi hanno fatto bella, perfetta a modo mio.

Come scritto in apertura, non è la prima volta che la cantante lucana, insegnante di canto nell’ultima edizione di Amici, mostra il proprio fisico, lanciando messaggi positivi che possano essere d’aiuto anche ad altre persone.

Con un post pubblicato circa due mesi fa, ad esempio, Arisa, mostrando il proprio décolleté, sottolineò l’importanza di sentirsi a posto con se stesse per stare bene anche con le altre persone: