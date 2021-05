Gossip: le notizie del 31 maggio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi lunedì 31 maggio 2021

Diletta Leotta ed il fidanzato Can Yaman si godono un meritato periodo di relax e vacanze a Capri. Lo scatto della coppia su Instagram ha fatto letteralmente impazzire i fan.

Vera Gemma e Jeda a Temtpation Island? Il gossip

Vera Gemma, reduce dall’esperienza come naufraga de ‘L’Isola dei famosi 15‘, in una lunga intervista a Rolling Stone, ha confessato che potrebbe prendere in considerazione l’idea di partecipare a ‘Temptation Island’ con il fidanzato Jeda:

Se sono in procinto di partire per Temptation Island con Jeda? Oddio che scene che potremmo fare! Soprattutto io! Ma anche lui è geloso. Sarebbe molto divertente. Ancora non mi hanno chiamata, pensa che scemi! Dovrebbero sbrigarsi a farlo.

Francesco Monte sposa la fidanzata Isabella De Candia?

Francesco Monte, ospite di ‘Non succederà più’, il programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio, ha confermato che, per il momento, non sposerà la fidanzata Isabella De Candia: