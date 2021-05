Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: la reunion sui social

È un periodo doloroso per Dayane Mello che, a pochi mesi dalla tragica scomparsa del fratello Lucas, quest’anno ha dovuto dire addio anche a sua madre Ivone.

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, protagoniste del Grande Fratello Vip 5, si sono ritrovate per un progetto professionale al quale la modella brasiliana tiene molto. Dayane ha pubblicato una serie di foto, che la ritraggono insieme all’attrice siciliana, su Instagram e questa reunion sui social ha mandato l’hashtag #rosmello subito in tendenza su Twitter.

Di seguito, trovate il post tradotto in italiano:

Le ho parlato del mio progetto, è stata la prima ad abbracciare le mie idee, è stata sempre con me nei miei momenti di dolore e non potevo avere una persona migliore per stare con me, in questo momento di vittoria e conquista. La nostra amicizia, il nostro amore, possiamo dire cose infinite, perché non abbiamo bisogno di etichette, qui c’era sempre complicità, l’una era sempre il sostegno dell’altra. Quando ti ho visto, sapevo che sarebbe stato per sempre. Saremo sempre qui, l’una per l’altra, e non c’è niente di più concreto e certo della nostra complicità. Grazie per essere sempre con me, perché io sarò sempre qui per te. Ti amo.