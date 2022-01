Antonino Spinalbese papà single: il video per Luna Marì è dolcissimo

Nonostante lui e Belen si siano detti addio Antonino Spinalbese continua a essere un papà presente con sua figlia Luna Marì, nata lo scorso 12 luglio. In queste ore l’hair stylist ha dedicato un tenero video alla sua bambina.

Antonino Spinalbese: la dedica a Luna Marì

Sulle note di Shape of my heart di Sting Antonino Spinalbese ha condiviso con i fan una serie di foto e filmati inediti che testimoniano il suo amore per Luna Marì, la figlia che lui e Belen hanno avuto insieme lo scorso 12 luglio. Nelle immagini si vede Antonino tenere per la prima volta in braccio la sua bambina e trascorrere con lei i primi mesi di vita. “Sarai sempre il suo primo amore”, ha scritto un utente tra i commenti al video di Antonino, mentre lui ha risposto: “E’ il primo pensiero che ho al mattino quando mi sveglio”.

Antonino e Belen Rodriguez: l’addio

Al momento non è ancora chiaro perché Belen Rodriguez abbia deciso di chiudere la sua relazione con l’hair stylist milanese ma, secondo indiscrezioni, potrebbe essere in atto un ritorno di fiamma tra la showgirl e il suo ex marito, il ballerino Stefano De Martino. La notizia verrà mai confermata dai due diretti interessati?