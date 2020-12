Antonella Elia torna a parlare di Pietro Dalle Piane, il compagno con cui la showgirl ha catturato l’attenzione del pubblico durante la settima edizione di Temptation Island. Dopo essere apparso in diversi salotti di Mediaset per via della sua relazione tormentata con Antonella Elia e le sue precedenti storie d’amore, Pietro Dalle Piane ha preferito lasciare il piccolo schermo per tornare a lavorare come attore negli ultimi mesi. A farlo tornare sotto i riflettori negli scorsi giorni è stata proprio Antonella Elia, che durante una puntata del Grande Fratello Vip 5, in cui è opinionista, ha rivelato di essere ormai single.

Una tira e molla continuo, che si è concluso con la separazione dei due innamorati. Sarà un allontanamento definitivo? Solo il tempo potrà darci la risposta. Nel frattempo, Antonella Elia si è confidata ai microfoni del settimanale Diva e Donna:

Devo dire che ho trovato un bel selvaggio da cui è difficile, anzi impossibile tenere le distanze. La viralità incarnata. Un selvaggio, virile e potente. Tarzan. Vorrei viviere nella foresta con Tarzan, in una capanna. Non sopporto gli uomini impostati, gli arricchiti che ostentano. Secondo me, in quelli con la cravatta costosa e l’orologione, la virilità scarseggia di brutto.

Insomma, nonostante la rottura, Antonella Elia non riesce a non dispensare parole di affetto e di passione per l’attore calabrese. Ci aspettiamo un nuovo ritorno di fiamma o ci sarà spazio solo per l’attrazione fisica (che rimarrà quindi insoddisfatta)? Staremo a vedere!