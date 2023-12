Antonella Clerici ha rivelato ai fan cosa è accaduto durante il reality il Ristorante, quando ha ricevuto una torta in faccia.

Antonella Clerici ha risposto ad alcune domande dei suoi fan sui social e, per la prima volta, ha svelato cosa sarebbe accaduto quando al reality il Ristorante ha ricevuto una torta in faccia da parte della moglie di Edoardo Vianello. La conduttrice tv ha anche spiegato che l’episodio non sarebbe stato “organizzato” come ha ipotizzato qualcuno.

“La storia della torta in faccia è andata così, vi spiego tutto. Stavamo facendo l’anteprima del programma”, ha dichiarato, e ancora: “Evidentemente c’era la moglie di Edoardo Vianello che era un po’ contrariata… (…) Non le piaceva forse come noi trattavamo il marito, magari per lei i nostri modi non erano adeguati. Essendo una familiare nessuno aveva pensato di fare dei controlli su di lei. In genere invece prima della diretta ci sono i controlli e anche i cani che fanno il giro dello studio e sono cani anti bombe e altro. Evidentemente la torta non l’aveva sentita questo cane. Magari sente le bombe, ma non i dolci.”

Attraverso i social Antonella Clerici ha svelato ai fan alcuni retroscena sulla sua carriera e in particolare sulla torta che le è stata lanciata contro durante il reality Il Ristorante.

“Lei aveva nascosto la torta dentro la sua borsa e quando è iniziata la puntata non sapendo che era l’anteprima e non la puntata vera, è passata e me l’ha tirata in faccia. Io sono rimasta tre secondi scioccata. Mi sono detta ‘cavolo che cos’è questa cosa che succede?’. Poi ho sentito che era una torta. Mi è venuto in mente Pippo Baudo che anche lui aveva ricevuto una torta in faccia. Quindi mi sono detta ‘se ce l’ha avuta lui’… mi sono data una certa importanza”, ha confessato la conduttrice tv, stupendo i suoi fan per la “sportività” con cui ha deciso di vivere l’episodio. La moglie di Edoardo Vianello, Elfrida Ismolli, si è in seguito scusata per quanto accaduto.

