Dopo la vittoria a Ballando con le Stelle Wanda Nara ha raggiunto la sua famiglia, e ha deciso di fare un gesto di solidarietà verso suo marito.

Wanda Nara è rientrata a casa dopo la vittoria a Ballando con le Stelle e, nelle scorse ore, si è mostrata sui social con un occhio nero e accanto a suo marito, Mauro Icardi. La manager e showgirl avrebbe deciso di “truccarsi” in questo modo per esprimere la sua solidarietà verso il calciatore, che è stato il protagonista di un’accesa lite in campo durante il derby tra Fenerbahce e Galatasaray.

Wanda Nara: l’occhio nero

Wanda Nara ha deciso di esprimere la sua solidarietà verso suo marito Mauro Icardi e così si è mostrata anche lei con un occhio nero sui social dove in tanti, tra i fan, le hanno fatto i loro complimenti e le hanno espresso tutto il loro affetto. La manager e showgirl ha trascorso le festività in famiglia dopo un periodo non facile della sua vita e, inoltre, ha gioito con i fan per la sua vittoria all’ultima edizione di Ballando con le Stelle.

Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più sul suo conto e sulle sue condizioni di salute visto che lei stessa ha confessato che oggi starebbe combattendo contro la leucemia. Sulla questione al momento non è dato sapere di più e ai fan dei social non resta che attendere ulteriori sviluppi.

