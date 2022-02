Antonella Clerici ha preso le difese di Emma Marrone dopo che Davide Maggio l’ha criticata per le sue “gambe importanti”.

Dopo Ermal Meta e Gabriele Muccino anche Antonella Clerici è intervenuta in difesa di Emma Marrone, che nelle ultime ore ha avuto un acceso scontro con Davide Maggio che aveva affermato che lei avesse “gambe troppo importanti per indossare le calze a rete”. In diretta tv a È sempre mezzogiorno la conduttrice ha detto: “Le è stato detto che se hai una gamba importante devi evitare di metterti le calze a rete. Ma siamo impazziti? Anzi, proprio perché hai una bella gamba ti devi mettere le calze a rete”.

Antonella Clerici

Antonella Clerici difende Emma Marrone

Anche la Clerici ha preso le difese di Emma Marrone che, nelle scorse ore, ha accusato il giornalista Davide Maggio di body shaming nei suoi confronti. Al suo coro si erano uniti anche Gabriele Muccino e Ermal Meta, mentre il giornalista ha provato a replicare via social (mentre una valanga d’insulti da parte dei fan di Emma gli sono piovuti contro).

“Emma era elegantissima, la più bella del Festival come eleganza, devo dire che è un brutto messaggio per le ragazze che si sentono a volte inadeguate. Ragazze, ricordate che è l’unicità che fa la differenza, non è il fatto di conformarsi a quello che fanno tutte. Io lo dico sempre, ho costruito il mio successo proprio dalle mie imperfezioni, e questa è stata forse la mia forza. Quindi mi raccomando, siate uniche e vogliatevi bene per quello che siete”, ha precisato ulteriormente Antonella Clerici sulla questione.

