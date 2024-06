Grande emozione e orgoglio per Annalisa che è stata scelta come madrina per il Roma Pride. La sua “Sinceramente” sarà inno dell’evento.

Madrina al Roma Pride con orgoglio. Annalisa è pronta per l’evento che si terrà nella Capitale sabato 15 giugno 2024 dove la sua “Sinceramente” sarà inno dell’evento. La cantante ha spiegato le sue emozioni alla vigilia dell’importante giornata e ha anche voluto sottolineare quanto la libertà, in tutte le sue sfaccettature, sia fondamentale per lei.

Annalisa e il Roma Pride

“Sono molto orgogliosa ed emozionata di essere qui oggi, molto fiera della strada che prendono le canzoni e in questo caso di quella che hanno preso alcune delle mie come ‘Sinceramente’, specialmente oggi e domani. Pensare di cantarla è un’emozione grande”, ha detto Annalisa, scelta appunto come madrina del Roma Pride 2024. La cantante sarà grande protagonista della sfilata arcobaleno che andrà in scena nella Capitale a 30 anni dalla prima edizione. La canzone “Sinceramente”, grande successo portato tra l’altro anche a Sanremo, sarà l’inno della giornata.

Prima di Nali era toccato a Paola e Chiara e, l’anno precedente ancora, era stata la volta di Elodie. Ora, l’organizzazione ha scelto lei come madrina del 2024 che ha accettato con grande felicità anche per via dei valori che la manifestazione vuole mettere in evidenza, soprattutto quello della libertà, tema a lei molto caro.

Il tema della libertà

“Il tema della libertà lo sento tantissimo, lo vivo molto e da cantautrice sento l’esigenza di andare ancora a parlarne e a rimarcarne il concetto”, ha aggiunto la 38enne come riportato da Adnkronos e altri medi. “L’ho fatto istintivamente con il mio ultimo progetto: da ‘Bellissima’ a ‘Sinceramente’, sono partita dalla libertà di mostrarsi perdenti senza paura, la libertà di amare chi si vuole, di essere completamente sereni nel vivere questo tipo di libertà, la libertà di prendere uno spazio per sé, di non amare nessuno, di essere pronti. In generale, la libertà di essere come ti senti di essere, senza paura”, ha concluso ancora la cantante.

