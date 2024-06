Momento delicatissimo nella famiglia di Antonella Clerici. Dall’ospedale, ecco il messaggio della conduttrice per il lutto subito.

Sono ore pesanti e di grande sofferenza in casa di Antonella Clerici. Infatti, dopo la triste notizia dei problemi di salute della conduttrice, proprio la diretta interessata ha raccontato di aver subito un tremendo lutto con la perdita di suo cugino. La donna, infatti, ha condiviso una foto con tanto di messaggio dedicato al parente.

Antonella Clerici, morto il cugino: le parole

“Non posso credere che tu non ci sia più”. Sono queste le parole della Clerici su Instagram dove, tramite un post con tanto di foto con una rosa e una candela accesa, la donna ha voluto ricordare suo cugino morto evidentemente in queste ore. “Legnano e il tuo adorato Palio sentiranno la tua mancanza. Mancherà il tuo entusiasmo gioioso e la tua voglia di fare sempre cose nuove. Riposa in pace Chicco, amato cugino“, le parole della presentatrice che hanno subito raccolto un’ondata di affetto e cordoglio da parte di amici, fan e colleghi.

La salute della conduttrice

Come noto, per la Clerici non sono state giornate facili. La conduttrice, infatti, solamente alcune ore fa, aveva spiegato, con tanto di foto dall’ospedale, di aver subito un intervento: “Giovedi scorso arrivo a Roma con l’idea di stare vicino a un’amica e di andare a Napoli al concerto di Gigi D’Alessio. Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da lì parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG