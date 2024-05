Messaggio di Anna Pettinelli all’ex allieva di Amici Mew. La ragazza aveva abbandonato per motivi personali ma è rimasta nel suo cuore.

Amici 23 si è ormai concluso ma alcuni ragazzi continueranno senza dubbio a far parlare di sé. Tra questi ci sarà anche Mew che, al netto dell’abbandono anzitempo per motivi personali, pare essere rimasta nel cuore della sua ex maestra, Anna Pettinelli. La prof, infatti, ha mandato un bellissimo messaggio-dedica alla giovane che ha fatto emozionare tutti.

Anna Pettinelli, la dedica a Mew dopo Amici

Attraverso il proprio profilo Instagram, l’ex allieva della scuola di Amici, Mew, ha pubblicato una sua performance molto importante sulle note del brano “Gimme Love” di Sia. Per la ragazza è stata una esibizione molto intima e particolare che ha attirato inevitabilmente l’attenzione di tantissimi utenti del web. Tra questi, come anticipato, anche la sua ex professoressa, Anna Pettinelli.

La maestra, infatti, durante il percorso della cantante nella scuola le era stata sempre accanto ed evidentemente non si è dimenticata di lei come confermato nelle parole che le ha lasciato in un commento: “Ti avevo scelto la prima volta che ti ho sentita e ti sceglierei altre 1000. Sempre straordinaria”. Una dedica molto emozionante alla quale la diretta interessata ha replicato con l’emoticon di un cuore.

Le difficoltà di Mew: le parole

Mew, lo ricordiamo, aveva lasciato l’ultima edizione del talent di Canale 5 per motivi personali legati, a quanto noto, alla depressione. In una intervista rilasciata a Verissimo, la stessa ragazza aveva spiegato il disagio vissuto all’interno della scuola e del programma: “Ho dovuto ascoltare me stessa, non potevo continuare…Io già sono stata male in passato. Una volta entrata nella scuola, le emozioni erano forti, non pensavo alle cose brutte. Quando mi sono ambientata, ho iniziato ad essere di nuovo triste”.

