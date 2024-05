Rivelazioni molto interessanti di Perla Vatiero: dalla vittoria al Grande Fratello, con tanto di super compenso, fino all’amore per Mirko Brunetti.

Continua l’amore tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Dopo l’esperienza a Temptation Island e i noti problemi, la coppia si è ritrovata e lo ha fatto anche grazie al Grande Fratello dove la giovane donna è uscita vincitrice. Di questo e non solo ha parlato a Nuovo Tv, svelando anche come userà i soldi del trionfo nel reality di Canale 5.

Perla Vatiero: come spenderà i soldi vinti al GF

Tra i vari passaggi dell’intervista a Nuovo Tv, la Vatiero ha raccontato come utilizzerà parte dei soldi vinti con l’ultima partecipazione al Grande Fratello che l’ha vista trionfare. Come ben sappiamo una parte andrà in beneficienza, mentre la restante sarà a disposizione della ragazza che ha raccontato: “Con una parte del montepremi vinto faremo una vacanza ai Caraibi. Ne abbiamo proprio bisogno“. La coppia, quindi, sfrutterà quei soldi per stare insieme e vivere grandissime emozioni in una location da sogno.

L’amore per Mirko Brunetti

Proprio su Mirko, poi, la bella Perla ha aggiunto: “Ora stiamo cercando di goderci il fidanzamento in modo spensierato. Mirko è assolutamente l’uomo della mia vita e lo continuo a vedere come il padre dei miei figli”. E ancora parlando delle voci che avevano messo in evidenza come la loro relazione sia stata frutto di un accordo: “Penso che sia la cosa più stupida che abbia mai sentito. Nella nostra storia non c’è mai stato un contratto e non siamo mai scesi a compromessi”, ha detto la Vatiero.

“Tutto quello che c’è stato tra di noi dipende solo dal fatto che proviamo amore l’uno per l’altra. La nostra relazione non è nata sotto le telecamere: la TV è stata una conseguenza. Non è affatto semplice esserci scelti di nuovo dopo tutto quello che abbiamo passato”, ha aggiunto ancora la ragazza che in queste ore ha pubblicato alcuni scatti social proprio con il suo Mirko.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG