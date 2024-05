Le riflessioni social di Lazza sulla sua musica e l’ultimo suo disco hanno portato anche una big come Laura Pausini a dire la sua.

Stanno facendo discutere alcune stories social condivise da Lazza a proposito della sua musica ed in particolare della “tristezza” del suo ultimo disco. Il giovane artista ha deciso di dare libero sfogo ad alcuni pensieri e, curiosamente, ha trovato come replica il commento di Laura Pausini che, sicuramente, gli avrà fatto piacere.

Lo sfogo social di Lazza

Ha scelto le sue stories Instagram Lazza per sfogare alcuni pensieri che, evidentemente, gli stavano passando per la mente. Il giovane rapper ha esordito con una frase emblematica: “Il mio disco è triste perché la fama è tossica“. L’autore di ‘Cenere’, brano arrivato secondo al Festival di Sanremo 2023, ha continuato: “Ultimamente ho scelto di fare poche interviste, anzi in realtà non ne ho fatte proprio. Quasi ogni volta che parlo con qualcuno mi chiedo se mi stia davvero ascoltando o semplicemente cerchi il modo di portarsi a casa un contenuto che faccia parlare”.

“Detesto il fatto che ci sia qualcuno che pensa che gli sia tutto dovuto. Detesto che nella testa di certa gente noi artisti dovremmo essere sempre felici e disponibili perché facciamo un sacco di soldi e quindi a noi una giornata no non è mai concessa. (Spoiler, i soldi non sono tutto) […]”. Lo sfogo del rapper è poi andato avanti facendo riferimento anche alla recente bella notizia relativa all’arrivo del suo primo figlio: “Detesto condividere troppo la mia vita privata perché è come se le mie cose diventassero di tutti, però o lo faccio io o qualche ficcanaso lo fa al posto mio per fare scoop. L’unico lato veramente positivo del mio lavoro sono i concerti, ai quali sono grato di vedervi sempre più gasati e numerosi. Scusate lo sfogo“.

Il commento di Laura Pausini

Il lungo pensiero di Lazza ha certamente colpito i suoi seguaci e l’opinione pubblica e ha trovato, in queste ore, anche il commento illustre di una sua collega, Laura Pausini. La famosissima artista, infatti, anche lei tramite le proprie stories Instagram, ha voluto schierarsi dalla parte del ragazzo con poche parole, ma ad effetto: “Stories di Lazza. Condivido tutto“.

Di seguito anche un post Instagram del cantante con uno degli ultimi successi:

