Commento epico di Anna Pettinelli sulla prima serata del Festival di Sanremo 2024. La maestra di Amici non ha risparmiato una frecciata.

Protagonista ad Amici, Anna Pettinelli si è presa la scena in queste ore per un commento davvero particolare che riguarda non la scuola più famosa della tv, bensì il Festival di Sanremo. Nel dettaglio, la conduttrice radiofonica si è ritrovata a parlare della prima serata della kermesse musicale e della classifica finale che non l’ha per nulla convinta.

Anna Pettinelli, il commento sulla prima puntata di Sanremo

Come tantissimi altri, anche la Pettinelli ha voluto dare il proprio giudizio in merito al debutto di Sanremo ed in particolare alla classifica, top 5, della prima serata della kermesse.

La maestra di Amici è stata pizzicata a lasciare un commento “al veleno” sotto ad un post Instagram del noto account Trash Italiano che riportava, appunto, l’esito della gara dopo la serata di martedì che vedeva appunto Loredana Bertè prima, Angelina Mango seconda, Annalisa, Diodato e Mahmood.

La Pettinelli ha scritto: “Devono smettere di distribuire prosecco in sala stampa. Tutti ciucchi!“. Un giudizio decisamente forte e che indubbiamente è destinato a far parlare, specie nell’ambiente di chi ha espresso il proprio parere in occasione della serata. Staremo a vedere cosa accadrà quando, invece, a giudicare saranno le radio. In quel caso la bella Anna dovrà, forse, dire la sua sull’operato dei suoi stessi colleghi…

Di seguito anche il post Instagram sotto al quale si può leggere il commento della prof di Amici:

