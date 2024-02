Ha fatto parlare la scelta di Annalisa non scendere la scalinata di Sanremo e in tanti hanno pensato che il motivo fosse una dolce attesa…

Annalisa è incinta? Il tormentone è ripreso. Tutta colpa di una scelta della nota cantante nella prima serata del Festival di Sanremo. L’artista ha deciso di non scendere le scale dell’Ariston e dietro questa decisione, per molti, ci sarebbe stata una dolce attesa. A spiegare quale sia la verità, adesso, ci ha pensato la diretta interessata.

Annalisa incinta? Arriva la sua risposta

Come riportato dal Corriere della Sera, la cantante si è ritrovata a dover, ancora una volta, replicare su una presunta dolce attesa che la riguarda. Il motivo è la scelta di non scendere dalla classica scalinata di Sanremo, un gesto che ha spinto i telespettatori e il mondo del web a farsi delle domande e ipotizzare, appunto, che l’artista potesse essere incinta.

La donna ha quindi deciso di dire la sua: “Incinta? Addirittura? No, non sono incinta”, ha subito sentenziato la cantante. “Questa roba raga, quando sarò incinta, sarò io a dirla ovviamente!”.

La bella Nali ha quindi spiegato il motivo per cui ha deciso di non scendere la scalinata: “Non ho fatto le scale perché esattamente un anno fa sono caduta dalle scale: ho preso una testata contro un muro e sono finita al pronto soccorso. Non è stata un‘esperienza bellissima… neanche bruttissima, perché poteva anche andare peggio, però mi è venuta un po’ di paura. Mi sono fatta male e ho avuto per un bel po’ di tempo la frangia sulla fronte per coprire una bella cicatrice”.

Insomma, per Annalisa solo paura di poter cadere come già le è capitato. Per una dolce attesa bisogna aspettare…

