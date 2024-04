I due ex concorrenti del Grande Fratello, Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi protagonisti di un botta e risposta a distanza.

Si erano molto avvicinati, in amicizia, durante l’ultima edizione del Grande Fratello e il loro rapporto sembrava poter continuare anche fuori dalla Casa. Eppure, le cose, sembrano essere andate diversamente tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. La conferma è arrivato da un recente botta e risposta social.

Anita Olivieri, le parole di Garibaldi

Nelle scorse ore, alcuni ex gieffini hanno preso parte ad una cena tra ex concorrenti. Anche Anita ha partecipato ma, probabilmente, non è rimasta totalmente serena durante la serata. Il motivo? Una storia Instagram condivisa dall’ex amico Giuseppe Garibaldi.

“Con Beatrice (Luzzi, ndr) stiamo cercando di smaltire tutto ciò che è successo tra di noi. Il mio tutelare un rapporto d’amicizia con Anita è stata una sconfitta”, ha scritto Garibaldi nelle sue storie. “Io ho sbagliato nei confronti di Beatrice, ho sbagliato a non proteggerla, tutelarla e difenderla. I miei sentimenti nei suoi confronti ci sono sempre stati ma, molte volte, la gelosia ha giocato brutti scherzi. Niente è stato fatto per dinamica, per hype o per follower. Io non lavoro coi social. Qui si tratta di vita privata e sentimenti”, ha concluso.

La replica

Le parole di Garibaldi sono arrivate direttamente alla Olivieri che ha mostrato, a modo suo, grande dispiacere ribattendo però con forza alle frasi di Giuseppe: “Per me va bene così. Poi, dopo che ha iniziato a seguire il mio ex dandomi motivazioni assurde, voglio dire… di cosa parliamo? Ora, avete tutte le risposte io ho le chat di quando ci sentivamo e lui diceva tutt’altro. Paura dei “Beabaldi”? Tra l’altro gli ho sempre scritto io… hype cari amici! Finalmente, la verità. Mi dispiace per gli “Anibaldi” ma io lo sapevo già che sarebbe finita così”.

Di seguito anche un post Instagram sulla partecipazione dei due ragazzi al GF:

