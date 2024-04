Tanti auguri a Fabio Caressa che nelle scorse ore ha festeggiato 57 anni. Il giornalista sportivo ha mostrato sui social le foto del compleanno.

Compleanno coi fiocchi per Fabio Caressa che nelle scorse ore ha festeggiato con tutta la famiglia l’arrivo dei 57 anni. Per il giornalista, diversi scatti anche social dove è stato possibile vedere il grande amore per sua moglie, Benedetta Parodi, e il grande affetto da parte dei suoi figli. Non sono mancate, ovviamente, anche delle dediche e degli auguri speciali…

Fabio Caressa, compleanno in famiglia

Il 18 aprile, Caressa ha compiuto 57 anni e non ha fatto mancare un bellissimo party in famiglia, molto intimo ma super emozionante. A confermarlo, le foto che il giornalista ha condiviso sul proprio account Instagram dove ha mostrato alcuni dei momenti vissuti con la moglie, Benedetta, e i tre figli, Matilde, Eleonora e Diego.

Grande gioia per l’uomo che ha ricevuto in dono grande affetto e una torta con i fiocchi. Dopo la serata, all’indomani, lo stesso festeggiato ha poi ringraziato tutti coloro che gli hanno fatto gli auguri: “Amici buongiorno, volevo ringraziarvi tutti per gli auguri di ieri. Me ne avete mandati davvero tantissimi. Posso solo ringraziarvi e continuate a seguirmi”.

Di seguito anche il post Instagram del giornalista con le foto del party:

La dedica di Benedetta Parodi e gli auguri

Parlando di auguri, oltre a quelli dei fan, ovviamente, non sono mancati quelli di sua moglie. Infatti, sempre via social, la Parodi ha voluto dedicare un pensiero speciale a suo marito. Anche in questo caso con tanto di foto di lei e della sua dolce metà con un tenero bacio: “Buon compleanno amore mio”, ha scritto la bella Benedetta.

La coppia sta insieme ormai da tantissimi anni e ha creato una splendida famiglia che si è riunita per festeggiare il giornalista e fargli trascorrere delle ore davvero uniche.

