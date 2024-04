Sembra aver smentito la crisi con Angelo Pisani ma invece le cose non starebbero così. Katia Follesa fa ulteriormente chiarezza.

Solamente alcune ore fa erano state attribuite alcune dichiarazioni a Katia Follesa sul suo rapporto con Angelo Pisani e la presunta crisi. La donna, però, ha tenuto a precisare come starebbero davvero le cose. Intervistata da Tv Blog, ecco fatta chiarezza.

Katia Follesa: nessuna smentita sulla crisi con Pisani

Come anticipato, nelle scorse ore, Diva e Donna, citata da diversi media, aveva portato a galla delle parole della Follesa che sembravano smentire categoricamente la presunta crisi tra lei e Pisani.

Le cose, però, non starebbero affatto così. A Tv Blog, a precisa domanda proprio su quelle parole riportate, la donna ha detto: “Non ho smentito niente, non ho affrontato il tema, non abbiamo rilasciato dichiarazioni né io né Angelo. Sono tutte notizie inventate, vecchie interviste mescolate, un puzzle inenarrabile”.

“Quindi le parole riportate non sono vere? Sono tutte – tutte – notizie che lasciano il tempo che trovano. Non abbiamo risposto volutamente. Il motivo è semplice: questa notizia non ha senso di esistere. Non ha senso che la gente voglia sapere se Katia Follesa e Angelo Pisani stanno ancora insieme o si sono lasciati. Non siamo Totti e Ilary! Non siamo mai stati inseguiti dai paparazzi, non siamo mai andati sui giornali…”, ha risposto la comica.

Il passaggio sul Nove

Spostando l’attenzione sulla vita lavorativa, poi, la comica ha annuncio il passaggio sul Nove: “Non sono legata contrattualmente a nessuna rete, ma è vero, anche io adesso approdo su Nove! Mi fa molto piacere che sia arrivato Ama. Nella vita è importante cambiare, credo abbia fatto una scelta giusta. La squadra qui è accogliente, c’è voglia di sperimentare”, ha detto la Follesa su quello che sarà il suo primo vero programma tv, prodotto da Banijay Italia, dal titolo Comedy Match.

Di seguito anche un post Instagram recente della comica e di Pisani:

